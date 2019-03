Paulina "Paow" Danielsson är verkligen vad man idag man kalla för en tvättäkta dokusåpadrottning. Profilen började blogga redan som 14-åring och hade efter ett par år en av Sveriges största bloggar.

2013 klev hon in i Paradise Hotel och där gick startskottet för en karriär i dokusåpa-Sverige.

Paulina klev 2013 in i Paradise Hotel för första gången. Efter det har hon medverkat i en rad olika program. Bildkälla: Dplay/Viafree

Idag har hon varit med i Paradise Hotel hela tre gånger – 2013, 2014 (då hon vann) samt 2019 (som sänds nu). Hon har även varit med i Ex on the beach, Lyxfällan, Hemliga beundrare och Temptation Island där hon medverkade tillsammans med Ex-pojkvännen Mattias Coleman.

Några månader efter sin medverkan valde paret att gå skilda vägar. Mattias har sedan dess också medverkat i Paradise Hotel

Paulina har upprepade gånger berättat att hon har det stabilt ekonomiskt och inte direkt behöver tänka på prislapparna när hon handlar.

– Jag har alltid haft pengar och behöver sällan oroa mig över det, sa hon nyligen i en livevideo på Instagram.

"Jag vill verkligen inte dricka kattmaten så jag kommer att välja att svara på denna", säger Paow i Bladhs Bikt

Under sin medverkan i nya Viafree-programmet Bladhs Bikt frågade programledaren Johanna Bladh den raka frågan – hur mycket Paow fått för varje dokusåpa.

Då det står mellan att svara eller att dricka kattmat väljer profilen att svara ärligt.

– För Temptation Island skulle jag egentligen fått 100 000 men det slutade med att jag fick 50 000. I Ex on the beach fick jag 58 000 och första gången jag var med i Paradise fick jag 30 000. Men som tur är har jag ju även mina sociala medier att leva på, avslutar hon.

Hur mycket hon fick för 2014 och 2019 års upplaga av Paradise Hotel får hon inte avslöja.

Vill du se avsnittet i sin helhet? Det kan du göra här.