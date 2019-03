"Prenumerera på PewDiePie" sa skytten innan han började skjuta i moskén

Under fredagsmorgonen greps tre män och en kvinna i Nya Zeeland i samband med ett terrordåd som tagit 49 människors liv. Dådet rubriceras som högerextrem terrorism och riktade in sig på moskéer. Dådet ägde rum i två moskéer i Christchurch, Nya Zeeland.

En av de som greps identifierades som Brenton Tarrant, en 28-årig man från Australien.

I en presskonferens som hölls av Australiens premiärminister beskrevs Tarrant beskrivs som en "våldsam, högerextrem terrorist".

Nya Zeeland skakas av det blodiga dådet som är det värsta i landets historia. Bildkälla: TT Nyhetsbyrån

På sitt vapen hade han skrivit "Detta är för" och en rad olika namn, bland annat svenska 11-åringen Ebba Åkerlund som dog under attacken på Drottninggatan.

"Prenumerera på PewDiePie"

Under attentatet sände Tarrant live och videon har under kort tid spridits på nätet. I videon hör man honom säga "Prenumerera på PewDiePie" innan han kliver in i moskén och öppnar eld.

Den svenske Youtubestjärnan Felix "PewDiePie" Kjellberg har skrivit ut på sin Twitter att han känner sig äcklad av uttalandet samt att han tänker på anhöriga till de offer som dog under attacken.

"Jag känner mig äcklad av att få mitt namn nämnt av denna person", skrev Felix ut på sin Twitter. Bildkälla: Twitter

Anti-terrorpolis har undersökt terrordådet och Breton Tarrants bakgrund. UD har informerat att det i nuläget inte finns några uppgifter om att svenskar skadats i dådet, enligt news.co.au.

