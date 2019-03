Emilia Clarke i "Game of Thrones" opererad efter hjärnblödning

"Game of Thrones"-stjärnan Emilia Clarke, 32, berättar nu för första gången att hon tvingats att operera sin hjärna två gånger. Det är i tidningen The New Yorker som Emilia öppnar upp sig och berättar om de livshotande hjärnblödningarna hon drabbades av.

"En skjutande, huggande och bromsande smärta". Så beskriver Emilia den första hjärnblödningen. Året var 2011 och hon hade precis avslutat ett träningspass när hon kollapsade på toaletten.

Läkarna gav Emilia diagnosen hjärnblödning (subaraknoidalblödning). Dödligheten är hög, och enligt BBC så dör en tredjedel direkt eller kort efter.

Emilia Clarke som Daenerys Targaryen i "Game of Thrones". Bildkälla: Stella Pictures

Efter operationen så fick Emilia afasi. Hon kunde inte kommunicera och befarade att hennes skådespelarkarriär var över. Hon behövde minnas sina repliker men nu visste hon inte ens vad hon hette.

– I mina värsta ögonblick så ville jag bara dö. Jag frågade läkarna om de inte bara kunde låta mig dö, skriver hon.

Emilia tillfrisknade såpass att hon kunde filma den andra säsongen av "Game of Thrones". Men vägen tillbaka var ingen dans på rosor.

– Jag var ofta så vimsig och så svag att jag trodde att jag skulle dö, skriver hon vidare.

Emilia Clarke är nu helt frisk. Bildkälla: Stella Pictures.

År 2013 tvingades hon genomgå ännu en operation. Detta efter en hjärnblödning på andra sidan av hennes hjärna. Den andra operationen var svårare, och läkarna fick öppna upp hennes skalle.

– Det såg ut som att jag hade varit med om ett krig som var mycket mer brutalt än något av det som Daenerys har varit med om, berättar Clarke vidare.

Emilia är nu helt återställd och har nu varit med och dragit igång en välgörenhetsorganisation som stödjer de som tillfrisknar från hjärnskador och strokes.