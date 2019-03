Så ser "Game of Thrones"-skådespelarna ut idag

Den 15 april är det premiär för den åttonde och sista säsongen av "Game of Thrones". Då blir det ett kärt återseende av alla karaktärerna, drakar, whitewalkers och annat.

Sedan det första avsnittet sändes år 2011 så har det hänt en hel del för många av skådespelarna. Dessutom har det hunnit gå hela åtta år sedan premiäravsnittet sändes – och många av skådespelarna ser helt annorlunda ut nu än vad de gjorde i de första avsnitten. Hur de ser ut idag kan du se i klippet ovan!



Maisie Williams, som spelar Arya Stark, har hunnit bli 21 år gammal sedan sitt genombrott i serien. I augusti har filmen "The new mutants" premiär, och där spelar Maisie huvudrollen.

Maisie Williams som Arya Stark. Bildkälla: Stella Pictures

Peter Dinklage känner vi igen som Tyrion Lannister. Dinklage har vi de senaste åren sett i den hyllade "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" och storfilmer som "X-Men: Days of Future Past" och "Avengers: Infinity War". Den 11 juni gissar vi dessutom att Peter firar stort – då fyller han nämligen hela 50 år!

Peter Dinklage som Tyrion Lannister. Bildkälla: Stella Pictures

Den elaka drottningen Cersei Lannister spelas av Lena Headey, 45. Redan innan hon blev ett riktigt världsnamn efter rollen som Cersei så hade hon varit verksam som skådespelare i flera stora filmer, och rollen som Queen Gorgo i "300" var kanske hennes mest kända roll.

Den som har koll på "Purge"-filmerna minns nog också att hon spelade mot Ethan Hawke i den första filmen i serien.

Lena Headey som Cersei Lannister. Bildkälla: Stella Pictures

Daenerys Targaryen – allas favorit drakmoder – spelas av den brittiska skådespelerskan Emilia Clarke. Den Londonfödda 32-åringen har vi bland annat sett i ”Livet efter dig”, som Sarah Connor i ”Terminator: Genisys” och Qi’ra i ”Solo: A Star Wars Story”.

Fram mot julen kommer vi se Emilia i den romantiska komedin "Last Christmas". Emilia var fram till nyligen tillsammans med regissören Charlie McDowell, men de gick skilda vägar i mitten av februari 2019.

Emilia Clarke som Daenerys Targaryen. Bildkälla: Stella Pictures

Kit Harrington är den Londonfödda skådespelaren som ger liv åt karaktären Jon Snow i Game of Thrones.

I serien blev Snow störtförälskad i vilden Ygritte som spelas av Rose Leslie. Rose och Kit föll varandra i verkligheten också – och sommaren 2018 gifte de sig. Det blev ett riktigt drömbröllop i Skottland, och på plats fanns andra "Game of Thrones"-stjärnor så som Emilia Clarke, Peter Dinklage och Sophie Turner.

Kit Harrington som Jon Snow. Bildkälla: Stella Pictures

Sophie Turner var bara 14 år gammal när hon år 2010 påbörjade inspelningarna av "Game of Thrones". Där ser vi henne gestalta Ned Starks dotter Sansa Stark. Förutom GOT så har Sophie varit med i storfilmer som "X-Men: Apocalypse".

I år kommer vi att se henne i "Dark Phoenix" där hon spelar huvudrollen som Jean Grey. I andra roller ser vi bland annat Jennifer Lawrence och Jessica Chastain.

Idag är Sophie 23 år gammal. Sedan november 2016 så har hon dejtat Joe Jonas och paret förlovade sig i oktober 2017. Bröllopet väntas äga rum i Frankrike sommaren 2019.

Sophie Turner som Sansa Stark. Bildkälla: Stella Pictures

Dansken Nikolaj Coster-Waldau, 48, är skådespelaren som spelar Jamie Lannister. Nikolaj har vi bland annat sett i Tom Cruise-filmen "Oblivion" och skräckisen "Mama".

Nikolaj Coster-Waldau som Jamie Lannister. Bildkälla: Stella Pictures

Sedan 1998 har han varit gift med den grönländska sångaren och skådespelaren Nukaka. Paret har två barn tillsammans.



I klippet ovan kan du se hur skådespelarna ser ut idag!