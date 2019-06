Paows utspel om abortfrågan: "Borde bli strängare"

View this post on Instagram

Kändisar. Personer med mycket följare men också mycket makt. Jag älskar att jobba i en bransch där en kvinnas ärliga ord om sitt uppbrott, hennes förlossningsfilm eller berättelse om kampen mot sin acne kan påverka så många positivt. Men 2019 finns fortfarande de som inte alltid fattar vilken makt deras ord på sociala medier har. Jag blir genuint ledsen av att se en person som @kattpaow gå in och skriva nedvärderande och grovt generaliserande kring kvinnors rätt till abort i Sverige (swipa👉). En person som jag jobbat mycket med och som varit gäst i mitt program, en inspelning som jag tyckte blev väldigt bra och var väldigt trevlig. Men det är viktigt att skilja på att ge sig in i en debatt med faktabaserade argument - och att bara kasta ur sig saker som inte bidrar till annat än att skuldbelägga kvinnor. Eftersom jag driver mycket frågor om abort här på Instagram vill jag bara vara tydlig med att jag tar avstånd från den här typen av kommentarer och tycker inte att det är okej 💔 #abort