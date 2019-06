Här är allt du vill veta om den norska artisten Astrid S

Under tisdagskvällen är det äntligen säsongspremiär för årets Allsång på Skansen och vi kommer få se många av våra favoritartister uppträda inför ett fullsatt Solliden.

Astrid S, 22, är en av artisterna som kommer gå upp på scen ikväll, men vad vet vi egentligen om henne? Nyheter24 har listat allt du vill veta om sångerskan!

Fakta

Artistens riktiga namn är Astrid Smeplass och hon föddes den 16 oktober 1996 i Rennebu, Norge. Hon är 168 cm lång och är idag bosatt i Oslo. Hennes musik kategoriseras inom pop-, RnB- och housegenren.

Slog igenom i Idol 2013

Det var i norska idol 2013 som Astrid S slog igenom med dunder och brak. Hon slutade på en stabil femteplats i tävlingen och tog snabbt en stor plats i norrmännens hjärtan.

I tårar under Skavlan

I vintras gästade Astrid S Skavlan. Där pratade artisten om reaktionerna efter att hon mottog priset "årets Spellemann" 2017, Norges mest prestigefyllda musikpris. Under programmet kom det fram hur kritiken hade sårat henne för, då flera norska journalister inte tyckte att Astrid hade förtjänar priset, vilket vi skrev om här!

Har en hemlig pojkvän

När Modette träffade Astrid S så avslöjade artisten att hon hade träffat en kille. Dock ville hon inte berätta vem hennes kärlek var då hon ville hålla relationen privat.

Samarbetat med superstjärnor

Astrid S har gjort låtar med superstjärnor som Shawn Mendes, Avicii och Matoma. Och på Spotify har hennes låtar Hurts so Good och Think Before I Talk fått över hundra miljoner spelningar.

Astrid S uppträder i kvällens Allsång på Skansen. Bildkälla: Audun Braastad/TT

Allsång på Skansen sänds ikväll klockan 20.00 på SVT1.