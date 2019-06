Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf driver en av Sveriges största poddar med flera hundratusen lyssnare varje vecka. Podden heter "Alice och Bianca – säger du A får du säga B" och avsnitten är överfyllda av skvaller, skratt, tårar och annat.

Bland annat så har Bianca valt att vara väldigt öppen om hennes och pojkvännen Phillipe Cohens relation. Paret har haft ett par uppbrott varav det senaste var i vintras och det var första gången Bianca trodde att det hela var på riktigt.

– Jag tänkte verkligen att nu var det slut. På riktigt alltså, säger hon till Alice i podden.

Men att det var sista gången Bianca och Phillipe skulle se varandra – det var det inte på tal om.

Bianca avslöjar nu att hon stalkade Phillipe under tiden saker var som värst mellan dem. Och med stalka så menar hon bokstavligen – följa efter.

Bianca och Phillipe bröt upp i slutet av förra året. Bildkälla: Bianca Ingrosso Instagram

– Det var någon gång jag skulle till min psykolog. Det hade varit tyst mellan oss i två veckors tid. Och jag visste vilken tid Phillipe slutade och jag visste han han skulle med ett tåg en viss tid. Så jag tog en taxi för att hinna till Stureplan för att hinna möta honom på vägen. Jag känner honom så pass väl så jag vet att han går, berättar Bianca och fortsätter:

– Jag gick ur bilen och såg honom. Så jag gick efter honom. Jag ropade sedan på honom och vi gav varandra en stel kram. Så frågade han liksom hur allt var, och då började jag lipa och kunde inte prata. Så gick jag, berättar Bianca.



"He is fucking mine"

Men det var inte det enda settet som Bianca stalkade Phillipe på. Hon var även frenetiskt inne på hans sociala medier och kollade. Och där kunde hon snabbt se hur de raggiga kommentarerna började att hagla så fort det kom ut att de gjort slut. Detta berättar hon om i sin senaste video på Youtube.

"Till alla er som sa att han var världens snyggaste under tiden vi hade gjort slut", säger Bianca i videon. Bildkälla: Youtube

Bianca filmar Phillipe och säger då orden:

– Men gud vad snygg du är. Tänk vad alla mina följare ska känna 'gud vad snygg Biancas kille är'.

– By the way, jag såg er alla som kommenterade Phillipes bilder när vi hade gjort slut. Ni som skrev "Shit han är lätt Sveriges snyggaste kille och nu är han singel. He is fucking mine", säger Bianca.