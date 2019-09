Diana Baban ryter till efter fansens ord om bikinibilden

Ex on the beach-drottningen Diana Baban befinner sig i skrivnade stund på Bali där hon är på kärleksresa med pojkvännen Ben Mitkus. Paret njuter av de fantastiska miljöerna, sol, bad, surfande och goda middagar i solnedgången.

På Instagram lägger paret upp ordentligt med content från sina innehållsrika dagar, och deras hundratusentals följare älskar det.

Men följare är som följare är.

På en av Dianas senaste bilder uppkom nämligen en vild diskussion i hennes kommentarsfält. Detta på grund av en synvilla.

Många av hennes följare skrev nämligen och frågade huruvida Diana är gravid. Men det är hennes arm som skapar en synvilla.

Dianas högra arm skapar en synvilla. Bildkälla: Diana Baban Instagram Diana valde att svara i sin caption för att slippa frågorna. Bildkälla: Diana Baban Instagram