Alla 90-talister kommer väl ihåg Aarons Carters superdängor "Crush on you" och "I want candy" som gick varma under det sena 90-talet. Den idag 30-årige Aaron fick även en skjuts i karriären genom att han är Backstreet Boys-legendaren Nick Carters lillebror.

Aaron Caarter var en riktigt het potatis under 90-talet. Bildkälla: Stella Pictures

Och trots att de flesta av oss fortfarande tror att Aaron är sisådär 12 år så är han en fullvuxen man, som fram tills nu haft en lite jobbig tid i livet. Aaron har under flera år tampats med ett långt gånget drogmissbruk och han var även med i en bilkrasch i slutet av förra sommaren. Efter det lades han in på rehab, och idag påstår han sig vara helt drogfri.

Aaron har tidigare kämpat med drogmissbruk. Bildkälla: Aaron Carter Instagram

Skaffat sig en ny tatuering

Fansen till Aaron har konstant funnits där och peppat honom i sin kamp till att bli nykter. Men nu har Aaron gjort någonting som fansen inte direkt såg komma.

Han har nämligen låtit göra en helt ny tatuering – i ansiktet.

Själv verkar han vara mer än nöjd, men fansen – de blev minst sagt förvånade.

Aaron visar upp sin nya tatuering. Bildkälla: Stella Pictures

Ett fan skriver att Aaron kommer att ångra sitt val framöver. Bildkälla: Aaron Carter Instagram

Men som man brukar säga: whatever floats your boat!