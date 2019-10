Hailey Biebers hårda ord till Selena Gomez: "Ska döda dig"

Tidigare i veckan släppte Selena Gomez, 27, sin nya låt “Lose You To Love Me". Låten handlar helt och hållet om Selenas ex-pojkvän Justin Bieber, och hon riktar några väl valda elakheter åt hans håll.

Bland annat pikar hon Bieber eftersom han gick vidare med Hailey Baldwin så kort efter att relationen med Selena tagit slut.

Selena Gomez och Justin Bieber var ett par i många års tid. Men när relationen tog slut så gick Justin snabbt vidare. Bildkälla: Stella Pictures.

Hon sjunger även om att Bieber "gick igång" på att göra henne illa och att han förstörde henne.



Justin Bieber själv verkar inte bry sig nämnvärt om hans ex-flickväns nya låt. Men en som såg rött var ingen mindre än Justins fru Hailey Baldwin Bieber.

Justin Bieber och Hailey Bieber gifte sig nyligen. Bildkälla: Stella Pictures.

För kort efter att Selenas låt hade släppts så la nämligen Hailey ut en bild som visade vad hon lyssnade på för något. Den låt som gick varm var nämligen "I'll kill you" med Summer Walker. Inte jättetrevligt kanske.

Hailey blev inte överförtjust i Justins ex-tjejs låt. Bildkälla: Twitter

Men när Haileys förtäckta hot kritiserades på Twitter så var hon snabb med att förneka. Enligt People så kallar Hailey det hela för "skitsnack".