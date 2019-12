View this post on Instagram

Vi har funderat och planerat så länge, och nu är @heddacare verklighet. Jag har läst varenda kommentar och vill verkligen tacka er alla för ert stöd. Det är så mycket jag, @christina_saliba och @dr.saralofgren vill åstadkomma med Hedda Care, och era ord gör skillnad. Så tack! Har ni frågor om Hedda Care får ni gärna ställa dem direkt på Hedda Cares konto @heddacare, via DM eller i en kommentar. Ni hittar även kontaktuppgifter på www.heddacare.se #heddacare