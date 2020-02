Här är allt du vill veta om Mello-aktuella The Mamas

Gruppen The Mamas tog Europa med storm när de 2019 körade till John Lundviks Mello-bidrag "Too Late For Love". Hyllningarna blev många och i år ska gruppen för första gången uppträda i Melodifestivalen själva. Här är allt du behöver veta om sångarna!