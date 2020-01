TV4 släpper nya Beck-filmer – som överraskning till tittarna

Beck kommer tillbaka.

Inom kort börjar inspelningen av fyra nya Beckfilmer som väntas ha exklusiv streamingpremiär på C More i höst. I februari inleds inspelningen av den 39:e Beck-filmen i ordningen och när inspelningen är avslutad till midsommar kommer totalt 42 Beck-filmer med Peter Haber i huvudrollen att ha producerats.

- Grattis alla Beck-fans där ute - och jag vet att vi är många som är det! Det här känns så otroligt kul. År efter år är Beck-filmerna i den absoluta toppen över vad våra användare på C More ser mest av, och därför är jag så glad för att vi redan i slutet av 2020 kommer att kunna bjuda på nya filmer, säger Niva Westlin Dahl, exekutiv producent för Beck på C More och TV4.

Beck är tillbaka. Bildkälla: C more

De nya filmerna, film 39-42, är en direkt fortsättning på där vi lämnade Beck-gruppen sist. Martin Beck (Peter Haber) är numera en högt uppsatt chef och Alexandra Beijer (Jennie Silfverhjelm) leder arbetet i gruppen och har Steinar Hovland (Kristofer Hivju), Oskar Bergman (Måns Nathanaelson), Ayda Cetin (Elmira Arikan) och Jenny Bodén (Anna Asp) vid sin sida.

Ett kärt återseende är även Martins dotter (Rebecka Hemse) och Grannen (Ingvar Hirdwall).

Film 39 väntas ha premiär på C More senare i höst. Det finns ännu ingen information om premiär på TV4.

VI ÄR TAGGADE!