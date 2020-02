Carolina Gynnings män – här är de omskrivna relationerna

Olivier de Paris, 43

Olivier de Paris. Bildkälla: Pascal Engman/Nyheter24

Olivier och Carolina möttes i Big Brother-huset 2004 och deras tid inne i huset präglades av bråk, drama, passion och sex. Gynning blev en av säsongens starkast lysande stjärnor och var känd över hela landet när hon kom ut.

Men tids nog så sprack förhållandet och i sin bok Ego Girl anklagar Gynning Olivier för att ha misshandlat henne. I boken står det bland annat att han ska ha sparkat henne i magen medan hon legat på golvet.

Olivier valde då att stämma Carolina för förtal.

Pierre Leander, 46

Pierre Leander och Lena Philipsson var tidigare tillsammans. Bildkälla: Stella Pictures

Carolina blev under en kort period ihopkopplad med Lena PH:s ex Pierre Leander. Spekulationerna började efter att Gynning och Leander börjat vara väldigt flirtiga mot varandra på Instagram. Det kommenterades med puss-emojis och skrevs flirtiga meddelanden under bilderna.

Det var även på den vägen så det kom fram att profilerna spenderade en romantisk SPA-dag tillsammmans. Men Gynning försökte in i det sista att hålla Pierre hemlig.

Pierre Leander på Instagram. Bildkälla: Instagram/pierreleander

Mathias Bergh, 33

Bergh upptäcktes som 17-åring av en modellscout. Bildkälla: Tumblr

Det var i slutet av 2018 som Gynning publicerade en bild från en brygga där hon står bredvid vad som ser ut att vara en mans nacke och rygg.

"Bästa helgen någonsin", skrev hon till bilden.

Nacken visade sig sedan tillhöra Mathias Bergh, 33.

Bergh upptäcktes av en modellscout som 17-åring och har det senaste decenniet gjort internationell karriär och rankats väldigt högt i modellvärlden. Han har bland annat frontat kampanjer för stora märken som H&M, Gant, Tom Ford, Boss och Gucci, samt gått på catwalken för modehus som Prada och Burberry.

Men romansen blev kort. Detta då Carolina sa att hon "inte kände sig redo för en seriös relation".

Andreas Kleerup, 40

Andreas Kleerup. Bildkälla: Stella Pictures

2008 hade Carolina en romans med artisten Andreas Kleerup. Gynning skrev hintar på relationen på sin blogg och profilerna sågs ofta tillsammans ute i offentligheten. Fotografer fångade Andreas på bild utanför Carolinas bostad efter att han spenderat natten där.

Kleerup har tidigare kopplats ihop med profiler som Elsa Hosk och Linda Thelenius.



Alexander Lydecker, 37

Gynning och Alexander var tillsammans i åtta år. Bildkälla: Stella Pictures

Året var 2010 och Gynning hade full fokus på sitt konstnärskap. Men som vi alla vet så är det ju när man inte letar – som man hittar. Samma år träffade hon nämligen Alexander Lydecker, 37, som på den tiden var innebandyproffs i Balrog. Detta samtidigt som han gjorde karriär inom sälj och marknadsföring.

Paret fick två döttrar tillsammans och vardagen rullade på. Men efter åtta år tillsammans gick kärlekssagan i krasch.

"Jag och Alexander har gemensamt bestämt oss för att gå skilda vägar. Det är tungt att ta sig igenom en separation men vi gör vårt bästa för att allt ska bli så bra som möjligt", skrev Carolina på sin Instagram.

Viktor Philipson, 34.

"Min pojkvän är galen, och det passar mig perfekt för nu får jag också vara galen", säger Carolina i Reénes brygga. Bildkälla: Stella Pictures

Några grodor måste man kyssa innan man träffar rätt – och det har Gynning sannerligen gjort nu.



Det var i början av april som Carolina började dejta Viktor Philipson, 33.

I sin podcast berättade Gynning att det minst sagt kändes som fyrverkerier i magen och att hon föll pladask.

Den 1 maj 2019 kom Gynning till UNICEF-galan med Viktor vid sin sida, och då var de rosa molnen utbytta mot en röd matta.

"UNICEF galan #världenskväll igår med min älskling Viktor Philipson. Kändes så fint att få dela denna viktiga kväll med dig. Du gör mig så extremt lycklig Hade inte ens kunnat drömma om att hitta någon som dig", skrev Carolina på sin Instagram.

Viktors pappa är ingen mindre än Aje Philipson. Bildkälla: Maja Suslin/TT Bild

Viktor är son till kungavännen Aje Philipson, 76, och den tidigare fotomodellen Gisela Schöön, 57. Hans pappa är god för många miljoner – för över 15 år sedan hade han 128 miljoner på kontot, något som Aftonbladet då rapporterade om.

Störst av allt är kärleken. Bildkälla: Carolina Gynning Instagram

Grattis till kärleken säger vi!