Kritikstorm mot Linnéa Claeson efter inlägget om barncancerdagen

Häromdagen fick jag ett fint brev och ett ljus. Brevet var från Molly som fick levercancer när hon var 8 år och hon undrade om jag ville tända ljuset idag, på internationella barncancerdagen, för att uppmärksamma alla barn som drabbas av cancer. Jag skrev då till henne och frågade om vi inte skulle ses och tända ljuset tillsammans. Så idag sågs vi, pratade om lite allt möjligt och tände Mollys fina ljus. Jag vill skicka all min kärlek till dig, alla som drabbats, alla anhöriga och alla inom vården som kämpar mot den där förbannade cancern. Underbara @barncancerfonden uppmanar alla att också tända ett ljus idag, gå in på ljus.barncancerfonden.se ❤️