Fansen corona-rasar på Jonas Gardell: "Hur f*n tänker du?"

Coronaviruset fortsätter att härja världen över.

I nuläget har över 125 000 personer världen över smittats, här i Sverige är siffran uppe i över 500 bekräftade fall.

Men inte heller megakändisar är förskonade. Nu uppger den världskände skådisen Tom Hanks, som är känd för sina roller i Forrest Gump, Rädda meniga Ryan och Da Vinci-koden, att han nu insjuknat i sjukdomen.

Även hans hustru Rita Wilson har smittats.

Håller show trots varningar

Ett annat känt ansikte som nyligen uttalat sig om coronaviruset är Jonas Gardell. Han skrev under torsdagen ut ett meddelande på sin Facebook där han berättade att han inte kommer att ställa in sin show utan att han kör på som vanligt. Lokalen som rymmer 540 personer kommer då bara att ta in 500.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att besegra coronaviruset, skriver Gardell.

Men folk är inte supernöjda. De anser, trots att Jonas inte klämmer in fler än 500 personer, att föreställningen borde ställas in helt.

"Ställ in", skriver många av Jonas fans.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det nu läge att, som en tillfällig åtgärd, inte få hålla allmänna sammankomster med mer än 500 personer i Sverige.

Syftet med stoppet uppges vara att förhindra tillfällen då ett stort antal människor kommer från olika delar av landet, och kanske också från omvärlden, för att samlas på en och samma plats. Det gäller alltså exempelvis stora idrottsevenemang, stora konserter, mässor och konferenser.

Gardell har inte svarat på kritiken.

Under torsdagen bekräftades det även att träningskedjan Sats stänger alla sina gym i Norden, rapporterar norska Dagens Näringsliv.

Detta eftersom det finns en risk att gym är extra riskabla ur smittosynpunkt.

Vidtar åtgärder gör också USA – som nu stoppar alla resor från Europa.

