Game of Thrones-stjärnan smittad av corona

Coronaviruset fortsätter att sätta skräck i världen.

Det totala antalet bekräftade smittade i världen är nu uppe i 170 239 människor.

6 526 personer har dött, 77 789 personer har tillfrisknat och i Sverige har vi 1 059 bekräftade fall varav 6 personer som har dött (Källa från Worldometers).

Och smittan har även slagit hmot kändisvärlden. Tidigare i veckan har det rapporterats om att bland andra Tom Hanks och hans fru Rita Wilson är smittade. Även Idris Elba har gått ut med att han smittats.

Idris Elba har smittats av corona. Bildkälla: Stella Pictures

Tom Hanks och hans fru är också smittade. Bildkälla: Stella Pictures

Och another one bites the dust.

Nu har nämligen den norske skådespelaren Kristofer Hivju, känd från bland annat Game of Thrones och Beck, testats positiv för det nya coronaviruset. Det skriver han i ett inlägg på Instagram.

Kristofer Hivju har satt sig i karantän. Bildkälla: Stella Pictures

”Jag och min familj håller oss isolerade så länge som det krävs. Vi mår bra och jag har bara milda förkylningssymptom”, skriver Hivju.

Men det stannar inte där – listan på kändisar som smittats är betydligt längre än så. Mer om det kan du läsa här.