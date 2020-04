View this post on Instagram

(1 av 3) det kommer inget della q på måndag! för att berätta varför måste jag berätta vad som hände i vintras med bianca. jag tror rätt många av lyssnarna har fattat ungefär, men jag har inte pratat om det för det har känts taskigt att spekulera i hennes mående när hon inte är med. i princip känner jag så fortfarande så här kommer inga smaskiga detaljer. men bianca slutade i januari efter att ha mått dåligt, psykiskt och efter ett tag även fysiskt, i princip hela 2019. det tog mig väldigt lång tid att fatta att det var illa, konstigt lång tid kanske, eftersom hon ändå berättade om det i podden och det hände ganska mycket konstiga saker, men jag tänkte bara “jaja, det är bianca”. det var ju roligt. och när jag sen började se små tecken på att det nog inte var så bra så blev jag först arg på henne istället. hon var ju också en mamma och då får man ta sig samman, tänkte jag. trevligt av mig. det var egentligen inte förrän vi hade mycket att göra ihop i höstas och träffades mer intensivt en period som jag blev orolig. erbjöd henne en paus men hon ville inte, jag tror att podden var viktig för hennes självbild. varje gång lyssnarna skrattade åt något tveksamt beteende var det en bekräftelse på att allt kanske ändå var okej. det var då jag konfronterade henne i podden, jag ville berätta att det inte var bra på riktigt, att alla måste sluta skratta med. det var det @siggeeklund sa i sin podd att han tyckte var ett sånt svek från mig. men en intervention är väl just ett svek? det är väl det som är grejen. även om det gick sådär. eller ja det gick väl sämre än sådär, allt blev ännu jobbigare och någon månad därpå dök bianca inte upp till inspelning och gick inte att få tag i. inget superovanligt ioförsig, men den gången hade hon ringt spotify och sagt att hon mådde för dåligt, det gick bara inte mer. både jag och moa försökte träffa henne efter det men hon dök inte upp, och sen lämnade hon landet. jag hoppas och tror att allt är bättre nu.