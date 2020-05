View this post on Instagram

🇸🇪 I dag fyller H.K.H. Prins Carl Philip 41 år. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Prinsen ses här fotograferad av Prinsessan Sofia på trappan till familjens hem på Djurgården i Stockholm. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷: H.K.H. Prinsessan Sofia