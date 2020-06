Carolina Gynning och Viktor Philipson har gjort slut

Det var i början av april 2019 som Carolina Gynning, 41, började dejta Viktor Philipson, 34. I sin podcast berättade Gynning att hon var så kär att hon går på moln.

"Du gör mig så extremt lycklig Hade inte ens kunnat drömma om att hitta någon som dig", skrev Carolina om sin kärlek i maj förra året.

Carolina Gynning. Bildkälla: Stella Pictures

Carolina har i sin podcast berättat att de fick kontakt via en gemensam vän, och att de började höras på sms. De sågs senare på en restaurang med ett gäng vänner.

– Det var love at first sight. Vi hånglade efter typ en timme, och jag ville hångla efter typ åtta sekunder. Och han sa till och med "alltså vi kan inte sitta här och hångla nu för det är kanske lite too much liksom", har Gynning berättat i sin podcast "Gynning & Berg – Hittar sig själva".

Men nu står det klart att relationen är över.

”Jag och Viktor har haft en fantastisk relation, och han kommer alltid att ha en stor del av mitt hjärta. Då jag är i ett läge där jag behöver fokusera på mig själv och mina barn. Ett uppbrott är alltid sorgligt och något högst privat”, skriver Gynning i ett sms till Aftonbladet.