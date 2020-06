Bianca Ingrosso berättar om nya preventivmedlet: "Måste testa"

Det var för några månader sedan som Bianca Ingrosso berättade att hon slutat helt att använda preventivmedel. Under samma frågestund frågade en följare vad Bianca skulle göra om hon blev gravid då hon nu inte använder något skydd.

Bianca svarade på några av fansens frågor. Bildkälla: Youtube/Bianca Ingrosso

– Alltså jag tyckte ju inte att det var så kul att göra abort. Jag har gjort två stycken och den andra gick aldrig igenom så jag var tvungen att göra två stycken aborter på en graviditet. Så jag hade nog fan behållit det, sa Bianca i vloggen.



Men riktigt så redo för barn är hon inte.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures

I sin senaste video berättar hon nu att hon valt att skaffa ett preventivmedel som hon inte provat förut.

– Jag tål ju ingen form av p-piller och har ju endast mått ok med Natural Cycles men nu har jag faktikst valt att stoppa in en spiral där nere. Det gjorde faktiskt inte så ont att stoppa in den som alla skrämt upp mig med, berättade hon.

– Jag hoppas verkligen att jag kommer att må bra av denna och att det fungerar. Jag måste i alla fall testa, avslutar hon.

