Diana Baban berättar om heta natten med kända rockstjärnan

Diana Baban, 27, klev in i Ex on the beach med dunder och brak 2018 och har idag två dramatiska säsonger i ryggsäcken.

Diana Baban skapade minst sagt kaos i Ex on the beach. Bildkälla: Stella Pictures

Idag arbetar hon till störst del med sociala medier och Youtube tillsammans med sin pojkvän Ben Mitkus. Hon har även gästat en rad andra kanaler och poddar där hon delar med sig av sitt liv och tiden både under och efter Ex on the beach.

Nyligen gästade hon podden Sweet bu psycho med Elin Skog (och Josephine Qvist som låg hemma i halsfluss) och där bjöd Diana till mer än hon någonsin hade anat att hon skulle göra.

"Spenderade natten ihop"

I avsnittet berättade hon bland annat om hur hon och Ben träffades, om vad hon ångade mest med sin medverkan i EOTB samt lite andra smaskigheter.

– Jag och Ben gjorde ingenting sexuellt på flera veckor. Vi bara klickade, lärde känna varandra och hängde typ som bästa vänner. Men ja, sen hände det ju haha.

En annan av frågorna som Elin ställer till Diana är vem den mest kända hon haft sex med är.

Efter en stunds fundering svarar hon.

– Sångaren i Dead by April. Det är ett hårdrocksband, säger Diana.

Dead by April är ett känt, svenskt hårdrocksband som bland annat ligger bakom hiten "All I want is you". Bildkälla: Instagram

– Men gud, vet folk det?, frågar Elin

– Nej, men nu gör de, skrattar Diana.

Diana berättar även att hon utan tvekan skulle kunna ställa upp i programmet en sista gång om hon fick förfrågan.