Följarna efter händelsen i Ida Wargs lägenhet: "Hon säljer sex"

Ida Warg och Alexander Pärleros har tidigare berättat i podden "Sånt är livet" att det har skett lite mysko grejer i deras hus och kring deras grannar. Men den senaste händelsen förvånade dem rejält.

Ida Warg och Alexander Pärleros. Bildkälla: Stella Pictures

Det var en stillsam lördagskväll och paret var hemma och tog det lugn tillsammans med sonen Elvis. Men plötsligt så hörde Alexander att det var någon som hårt tog i handtaget på deras ytterdörr. För att inte verka oartig så tänkte han att det var lika bra att öppna.

Detta berättar de om på Idas Youtubekanal.

– Ni vet ju att det hänt lite konstiga grejer med våra grannar här där vi bor. Vi bor i ett speciellt hus kan man säga. Dom är jättebra och så, men nu har väl ändå det absolut konstigaste hänt, säger Alexander.

Paret blev båda väldigt chockade. Bildkälla: Youtube

– Detta var klockan 21.00 en lördagkväll. Då rycker det i handtaget väldigt hårt. Då ser jag i titthålet att det är en tjej där. Jag tänker att det är nån kompis till Ida som ska lämna ett bud då vi får 100 bud i veckan. Jag har kallingar och vill inte att personen ska behöva vänta på att få komma in så jag öppnar. Hon ser då att jag har kallingar men kliver in i lägenheten. 'Kom in kom in' säger jag och ropar på Ida, som då stegar ut i hallen och blir jättechockad.

– Ja och då blev hon ju förskräckt och sa "sorry sorry" och backade ut ur lägenheten, säger Ida.

– Man ska ju inte vara fördomsfull men hon var ju väldigt uppiffad och hade inga problem med att kliva in trots att hon såg att man liksom stod i kallingar. Så frågade hon "have you spoken to Tomas"? Och när vi sa nej så sprang hon ut, så man undrar ju sa Alexander.

– Ja, det lär vara nån granne som väldigt väl vet vart hon skulle, säger Ida.

Det hela väckte snabbt reaktioner hos följarna varav många oroar sig över att kvinnan är utsatt för människohandel.

"Definitivt prostituerad", skrev en användare. Bildkälla: Youtube

Många misstänker nu att kvinnan kan vara offer för människohandel och att paret eventuellt skulle kunna göra en orosanmälan.



Misstänker du att någon är utsatt för människohandel? Läs mer om vad du kan göra här.