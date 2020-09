Kendall Jenner erkänner: Jag röker marijuana

Förra veckan meddelade Kim Kardashian att den populära tv-serien "Keeping Up with the Kardashians" lägger ner efter 14 år.

Nyheten slog ner som en bomb, men nu har en annan Kardashian-Jenner-syster skapat rubriker.

24-åriga Kendall Jenner har nämligen öppnat upp om en tidigare okänd hobby i Kate och Oliver Hudsons podcast "Sibling Revelry".

– Jag är en stoner. Ingen vet det, så det är första gången jag någonsin har sagt något, säger hon i podden, enligt Femalefirst.

Bildkälla: Joel C Ryan/AP

Lagligt i delstaten

Kardashian-Jenner systrarna bor i Kalifornien där det är lagligt att röka marijuana på fritiden.

Kendall är inte den enda kändisen i delstaten som erkänt sin kärlek för plantan.

Även Lady Gaga, Bella Thorne och Kate Hudson har öppet pratat om att de röker på, skriver Insider.