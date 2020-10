Ex on the beach-paret visar upp bebislyckan: "Äntligen"

Det var 2019 som tittarna fick se kärleken växa mellan David Lindgren och Pella Öster när de båda var inne i Ex on the beach.

Paret hade en historia innan de klev in i huset med trådar som inte riktigt var lösta. Men efter ett par veckor tillsammans bland palmer, sol och bad så kan man säga att det hela löste sig naturligt.

På dejt under inspelningen av Ex on the beach. Bildkälla: Dplay

– Det är ju henne jag vill vara med och det har jag insett nu, sa David till kameran.

Efter säsongen av Ex on the beach köpte paret lägenhet i Johanneshov, Stockholm och skaffade en vardag tillsammans.

Paret fortsatte sin resa efter att kamerorna stängts av. Bildkälla: 08david/Instagram

Under torsdagen gick de även ut med den glädjande nyheten att det kommer ett litet tillskott nästa år.

Paret visar upp babislyckan på Instagram. Bildkälla: 08david/Instagram

"Som jag längtat efter denna dag. Jag får nu dela med mig till omvärlden och stolt titulera mig själv som blivande pappa! Jag och min älskade Pella har tillsammans skapat ett liv och i april får vi äntligen hälsa dig välkommen till denna värld", skrev David på sin Instagram.

Nu gratuleras paret av sina vänner i kommentarsfältet.

Ett annat par som träffades samma säsong och som också hållit ihop är Ida Lidamo och Kevin Hardevik.