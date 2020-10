Etta på svensktoppen – men visste du att hitlåten egentligen är en cover?

Säg mig vart du står med Carola Häggkvist – en dänga vi alla har dansat loss till under sena utekvällar.

Hitlåten från 1983 har ett starkt budskap om att vi tillsammans kan rädda vår- och våra barns framtid.

Carola överraskade tittarna genom att dyka upp på Zara Larssons Gröna Lund-spelning i somras. Foto: TV4

På senare dagar har den gjorts om av Little Jinder i Så mycket bättre – och nu senast tillsammans med Zara Larsson, 22.



Duetten framfördes när Carola gästade världsstjärnans "Late night concert" på Gröna Lund i somras. På bara några månader har den nått 9,2 miljoner streams på Spotify.

Carolas megahit Säg mig vart du står kan ingen ha missat, men visste du att det är en cover? Foto: Claudio Bresciani/TT

Etta på svensktoppen

I söndags stod det klart att duon petar ner Grammis-vinnaren Victor Leksell från förstaplatsen på Svensktoppen. Upp på tronen kliver Carola och Zara med den nya, något poppigare versionen av Säg mig vart du står.

Kanske är det en modern klassiker som håller på att födas i svensk musikväg – men visste du att det egentligen inte är Carola vi ska tacka för det?

Hennes monsterhit är nämligen en cover.

Anita Meyer, 65, släppte låten Why tell me why 1981. Foto: Stella Pictures

Framförs av nederländskan

Den ursprungliga låten heter Why tell my why och släpptes 1981 – två år innan Carolas svenska version.

Singeln låg etta på "Dutch top 40" i sex veckor samma år den släpptes och framförs av nederländskan Anita Meyer, 65.

Förutom svenska har den bästsäljande singeln också översatts till franska. Den släpptes 1982 av Julie Pietri med titeln Je veux Croire.

Tänka sig – som Mona-Lisa har sitt leende så gömmer också Carola en hemlighet!