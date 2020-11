Därför släpper inte Bianca och Lovisa fyllevideon: "Haters"

Bianca Ingrosso, 25, har mer eller mindre gjort succé på Youtube och hennes vloggar tittas dagligen på av hundratusentals människor ute i stugorna.

Bianca har själv berättat att hon älskar att hålla på med Youtube. Men titt som tätt efter specifika uttalanden eller händelsen i sina video så genererar det i en del rabalder.

Hon har bland annat fått kritik efter sin Marbella-resa med Lovisa Worge och Lucas Armando Feola. Följarna ansåg nämligen att gänget hade ev väldigt ytlig och lite elak jargong mot varandra.

Hon har också fått en hel del kritik från sina följare som anser att Bianca ser "konstruktiv kritik" och "hat" som samma sak. Detta gjorde tillslut att Bianca och Lovisa spelade in en video där de bad följarna att "ta saker med en nypa salt" samt att "skaffa sig lite humor".

"Ni måste ta saker med en nypa salt", sa tjejerna. Bildkälla: Youtube

Det hela blev minst sagt som att hälla bensin på eld och följarna blev ännu argare.

Biancas fans var inte glada. Bildkälla: Youtube

"Fräscht att sitta och håna sina fans som uttryckt en välmenande oro för en?", skrev en.

"Vet inte om det sker"

För några månader sedan spelade Lovisa och Bianca in en så kallad "get ready with us" som var tänkt att komma upp på Biancas Youtubekanal. Problemet var bara att tjejerna drack så pass mycket vin att de blev plakatfulla. I Wahlgrens värld fick tittarna se snabba skymtar där Bianca rev ned stativ och Lovisa spillde vin över halva CAIA-kontoret. Detta gjorde att Bianca snabbt bestämde sig för att inte släppa videon.

Men nu har tjejerna kommit på andra tankar och vill dela med sig av det hela till fansen. Men det finns vissa kriterier.



– Det är väldigt hat just nu. Och för att våra psyken ska orka och för att vi ska fortsätta att tycka det här är roligt så vet jag inte om videon kan släppas nu. Men om alla haters där ute bara slutade att hata så bjuder vi gärna på oss själva. Men man vill inte gärna bjuda på sig själv till människor som inte har någon humor, säger Bianca i en Instagramvideo tillsammans med Lovisa.

Så det återstår att se hur tjejerna väljer att göra.

