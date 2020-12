Antonija Mandir och TV-profilen Oliver Hunt dejtar

Det var under tisdagen som Antonija Mandir publicerade en rad stories där hon visade sina följare att hon var på en romantisk middag. Innan middagen hade Antonija fått en ballong, en klänning samt ett meddelande som löd: "En taxi hämtar dig 19:00. Ses snart".

Antonija hade en riktigt mysig kväll. Bildkälla: antonijamandir/Instagram

Under kvällens gång fick följarna se både vin, efterrätt och en vacker utsikt – men vem det var hon var på dejt med – det framgick inte.

Instagramkontot Exonphspoiler publicerade dagen efter stories som visade att det var ingen mindre än Temptation Island-profilen Oliver Hunt som Antonija var på date med.

Oliver var med i Temptation Island 2017 och fick väldigt mycket tv-tid då han inledde en romans med deltagaren Denise Desmond. Paret blev sedan tillsammans och fick en dotter. Men inte långt senare berättade de på sociala medier att de valt att gå isär.

I ett meddelande till HÄNT avslöjar nu Oliver att det var han som gick på date med Antonija och att han mer än gärna till träffa henne igen.

"Hon är sjukt härlig att umgås med, blir glad i hennes närhet. Och det var inte första gången vi sågs men första gången vi gick på en riktig dejt. Definitivt min typ av tjej insida och utsida", skrev han.

Antonija var tidigare tillsammans med Jack Stengel Dahl som hon träffade i Ex on the beach 2017.