Antonija Mandirs ord om Jack och Olivers vänskap

Det har skett en hel del i vår händelserika influenservärld under de senaste veckorna.

Någonting som blivit en riktig snackis är att Antonija Mandir och Oliver Hunt börjat dejta. Detta luskades snabbt fram av följare som såg att Oliver och Antonija befann sig på samma ställe under en kväll då Antonija var ivägbjuden på datenight.

Någon som också uppdaterat om det hela är Instagramkontot Exonphspoiler, som även fått medla mellan olika parter under den senaste veckan.

Det som hänt är nämligen att Olivers ex-flickvän Denise Desmond gått ut och sagt att hon är besviken på Antonija då Denise hävdar att hon funnits där under tiden Antonija och Jack Stengel-Dahl gjorde slut.

Dejtandet har resulterat i en riktig soppa. Bildkälla: Instagram

"Alltså jag bryr mig inte vilka Oliver dejtar, så länge det är bra tjejer. Framförallt för vår dotter Leonas skull. Sen trodde jag att jag och Antonija var vänner, men de har hon sagt nu att vi inte varit. Så det känns ju såklart lite tråkigt", skrev hon och fortsatte:

"Känns bara pinsamt att jag gett henne massa av kärlek och omtanke i veckor efter hennes break up från Jack – och att jag då inte visste att hon träffade mitt ex och min dotter. Jag skäms och känner mig bara dum. Men jag önskar dom all lycka och hoppas att hon är snäll mot Leona", skrev hon på sin Instagram.

"Leona kommer hem och säger att hon har sovit i Antonijas säng", skriver Denise. Bildkälla: denisedesmond/Instagram

Antonija i sin tur hävdar att hon och Denise absolut inte kan klassas som vänner utan att de är bekanta och har hängt på samma events samt sladjat in i varandras DM:s någon enstaka gång.

Huruvida Jack och Oliver känner varandra då?

De är bekanta men enligt Antonija har inte dom heller varit två som umgåtts flitigt utan mer setts någon gång. Detta skrev Antonija i ett meddelande till Exonphspoiler som sedan lades ut offentligt.

"De umgicks inte", skriver Antonija. Bildkälla: Exonphspoiler

"Jag träffade honom efter", lägger Antonija till. Bildkälla: Exonphspoiler

Så enligt Denise så har Jack och Oliver varit vänner – samt att hon och Antonija har varit vänner.



Men enligt Antonija så handlar alla relationerna om bekantskaper där man setts någon gång.