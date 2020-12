Bianca Ingrosso rumpbild efter olyckan: "Ursäkta grov bild"

Ja, det har minst sagt varit ett hektiskt år för Bianca Ingrosso, 25. Hon har arbetat hårt med både varumärket CAIA (som efter en miljonaffär gjort henne ekonomiskt oberoende), släppt kollektioner, suttit som jury i TALANG och fortsatt göra succé på sina sociala medier.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures

Utöver det uppdagades det nyligen i Wahlgrens värld att Bianca tidigare i år genomgick en väldigt jobbig abort. Det hela blev otroligt känslosamt då hon egentligen ville behålla barnet – men det ville inte Phillipe Cohen.

I efterhand har hon sagt att det hela var rätt beslut men att hon ofta tänker på hur det hela kunde ha blivit.

– Jag ska vara gravid om ett år. Med eller utan Phillipe så ska jag vara gravid, berättade hon i Wahlgrens värld.

Och under den senaste tiden har inte Phillipe synts till på hennes sociala medier. Han har köpt egen hund och knegar på med sin matlagningskanal på Youtube. Så det är just nu väldigt ovisst vad status är mellan paret.

Publicerade bild efter olycka

Men Bianca dansar på on her own. Hon syns umgås mycket med Lovisa Worge, sina vänner, sin familj samt Wahlgrens värld-teamet. Och för någon vecka sedan dracks det något glas rosévin i goda vänners lag. Men det hela slutade ganska dramatiskt – nämligen med en vurpa i trappen.

Det hela gick bra och hon tänkte inte mer på det.

Bianca umgås mycket med sin assistent och bästa vän Lovisa. Bildkälla: Youtube

Förrän ett par dagar senare då blåmärket dök upp. Och det var inte direkt litet.

Nej det var faktiskt så pass stort att Bianca valde att visa upp det för sina följare för att fråga om det hela kunde vara farligt. Hon ursäktade sig sedan för "grov bild".

"Förstår ni hur ont det gjorde", skrev hon till bilden. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

Följarna skämtade då och frågade om det verkligen hade hamnat där på grund av en vurpa i trappan. Eller om det var "någonting annat som kunde ligga bakom blåmärket".

"Men nej era sjuka jävlar", svarade hon skämtsamt.

Läs mer:

Bianca Ingrossos ord oroar följarna: "Ute ur bilden"