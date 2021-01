Efter massiva kritiken – Alice Stenlöf bryter tystnaden

I Alice Stenlöfs senaste video delar hon med sig av när hon deltog i "Tillsammans mot cancer" och hjälpte till att samla in pengar.

– Vi gjorde det hörni. Det samlades in en stor summa pengar och det var så kul att få prata med många av er som ringde in. Det var tur att jag satt i telefonen under kvällen annars hade jag tappat det då man blev så rörd av allt under kvällen, sade hon i vloggen.

Alice Stenlöf möttes av hård kritik efter sin senaste vlogg. Bildkälla: Youtube

Men istället för att mötas av lovord från följare, fylldes hennes kommentarsfält med kritik.

Massiv kritik

Detta eftersom att Alice bara någon vecka innan befann sig på Lovisa Worges födelsedagsfirande – mitt under en pandemi.

"Logiken att fira att man samlat in pengar till cancerfonden när man under samma tid festar och sprider vidare corona som resulterar i att cancerbehandlingar skjuts upp", löd en kommentar.

Under hennes Instagrambilder har kritiken fortsatt flöda. Vissa menar att hon borde bli "cancelled" och att hon "spottar alla som jobbar inom vården i ansiktet".

Flera andra kommentarer ifrågasätter influencerns val och hennes följare har sedan dess varit på Alice och krävt en ursäkt. Trots det var det tyst från henne – fram till nu.

"Förstår att jag har ett stort inflytande"

I en story på Instagram bryter Alice tystnaden och menar att anledningen till att hon inte gått ut med något svar var för att hon behövt ta sig tiden att läsa det folk skrivit och ta in kritiken.

"Jag har inte missat era meddelanden, och jag är medveten om att det finns restriktioner på hur många människor man bör umgås med", inleder hon.

Hon fortsätter förklara att alla som befann sig på restaurangen förhöll sig till restriktionerna.

"Men det är inte det viktiga här. Jag förstår att jag har ett stort inflytande, och behöver ta ansvaret som kommer med det. För det mesta försöker jag använda mitt inflytande till att göra gott, men det är inget värt om jag inte också kan äga att jag gjort bort mig", fortsätter hon.

"Onödigt och ansvarslöst"

Att hennes följare är besvikna är något hon inte heller har missat, menar hon. Däremot förklarar hon att det inte varit meningen att ignorera någon, utan att hon har läst vartenda meddelande som hon fått.

"Det var både onödigt och ansvarslöst av mig att besöka restaurangen i lördags. Förtroende är inte något man kan kräva, det är något man förtjänar – och just nu förtjänar ni en ursäkt från mig", avslutar hon.