På lördag den 6 februari drar Melodifestivalen 2021 äntligen igång. I år kommer programmet se lite annorlunda, på grund av coronapandemin. Till exempel kommer man inte längre åka runt i olika städer, utan istället spela in varje deltävling i Annexet i Stockholm.

Man kommer inte heller ha något publik. Men vi ska inte hänga läpp för det. Istället kommer vi få träffa på massvis med nya programledare!

Deltävling 1 - lördag 6 februari

Klockan 20.00 nu på lördag kickar självaste mello-kungen Christer Björkman igång tävlingen tillsammans med schlagerdrottningen Lena Philipsson.

Detta blir Björkmans sista år som tävlingsproducent för mello, men vi kommer lyckligtvis få se honom i rutan som huvudprogramledare varje lördag.

Artister som tävlar:

1. Kadiatou – "One Touch"

2. Lillasyster – "Pretender"

3. Jessica Andersson – "Horizon"

4. Paul Rey – "The Missing Piece"

5. Arvingarna – "Tänker inte alls gå hem"

6. Nathalie Brydolf – "Fingerprints"

7. Danny Saucedo – "Dandi dansa"

Deltävling 2 – lördag 13 februari

I den andra deltävlingen har Christer Björkman med sig två stjärnor som programledar-sidekicks. Nämligen Oscar Zia och Anis Don Demina.

Artister som tävlar:

1. Anton Ewald – "New Religion"

2. Julia Alfrida – "Rich"

3. WAHL ft. SAMI – "90-talet"

4. Frida Green – "The Silence"

5. Eva Rydberg & Ewa Roos – "Rena rama ding dong"

6. Patrik Jean – "Tears Run Dry"

7. Dotter – "Little Tot"

Deltävling 3 – lördag 20 februari

Den tredje lördagen leds tävlingen av Björkman och raplegenden Jason ”Timbuktu” Diakité. Björkman säger till SVT att Timbuktu alltid varit en av hans drömartister att ha med i Melodifestivalen.

Artister som tävlar:

1. Charlotte Perrelli – "Still Young"

2. Emil Assergård – "Om allting skiter sig"

3. Klara Hammarström – "Beat of Broken Hearts"

4. Mustasch – "Contagious"

5. Elisa – "Den du är"

6. Alvaro Estrella – "Baila Baila"

7. Tusse – "Voices"

Deltävling 4 – lördag 27 februari

I den sista deltävlingen kan vi nog förvänta oss en riktig skrattfest. Då leds programmet nämligen av ingen mindre än komikern Per Andersson och Pernilla Wahlgren.

– Det får balla ur fullständigt tänker jag, det är mitt motto, säger Andersson till SVT.



Artister som tävlar:

1. Tess Merkel – "Good Life"

2. Lovad – "Allting är precis likadant"

3. Efraim Leo – "Best of Me"

4. The Mamas – "In the Middle"

5. Sannex – "All Inclusive"

6. Clara Klingenström – "Behöver inte dig idag"

7. Eric Saade – "Every Minute"

Andra chansen – lördag 6 mars

I andra chansen får vi ett kärt återseende av ännu en schlagerdrottning – Shirley Clamp. Hon har deltagit i tävlingen flera gånger och kom på andraplats med låten "Min kärlek" 2004.

Men nu får vi se henne som programledare, vid Christer Björkmans sida.

I andra chansen duellerar två deltagare från respektive deltävling. Vem som ställs mot vem får vi reda på efter fjärde deltävlingen.



Finalen – lördag 13 mars

När det är dags för final så blir vi rejält bortskämda. Tillsammans med Björkman kommer skådespelerskan Shima Niavarani och eurovisionvinnaren Måns Zelmerlöw stå på scen.

Zelmerlöw är minst sagt en veteran när det kommer till programledarrollen. 2010 ledde han mello och 2016 ledde han hela Eurovision Song Contest tillsammans med Petra Mede.

– Jag smyger ju in i mello på nåt sätt varje år, men det var oerhört lätt att tacka ja i år, för att hylla Christer, säger han till SVT.



2021 blir Christer Björkmans sista år med Melodifestivalen. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT.

