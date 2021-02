5 saker du vill veta om Molly Sandéns pojkvän David Larsson

Hur gammal är David?

Karl David Larsson föddes den 10 maj 1987. Han är alltså 33 år gammal.

Var bor David?

Han bor i en lägenhet i ett funkishus byggt 1944 i den trendiga närförorten Hägerstensåsen i Stockholm. Enligt Booli är hans lägenhet värderad till 2,7 miljoner kronor.

Molly Sandéns pojkvän David Larsson. Bildkälla: Instagram/karldavidlarsson

Vad heter David på Instagram?

På Instagram hittar du David under namnet @karldavidlarsson. Där har han drygt 7000 följare. Givetvis är Molly en av dom – och hon är inte sen med att kommentera gulliga saker till sin kärlek!

Molly Sandén ger gärna sin kille komplimanger. Bildkälla: Instagram/karldavidlarsson

Vad jobbar David med?

David sjunger I bandet The Royal Concept. Han är en otroligt musikalisk prick som även behärskar gitarr och keyboard. Bandet har släppt två plattor. "Goldrushed"kom år 2013, och år 2019 gav de ut "The man without qualities". Han spelar även med Molly, och på Instagram bjuder han ofta på bilder från deras gemensamma gig.

Varför känner jag igen David?

Är det så att du tycker att det vilar något bekant över David? Det är inte alls konstigt! Det betyder att du förmodligen hänger med i kändisskvaller-världen. Detta då David tidigare var tillsammans med Félice Jankell.

David Larsson var tidigare tillsammans med Felice Jankell. Bildkälla: Stella Pictures.

