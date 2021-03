På lördag är det ingen mindre än Måns Zelmerlöw, 34, som leder det svenska folket genom Melodifestivalens final tillsammans med Christer Björkman.

Men att stå på scen, framför kameran, är knappast någonting nytt för Måns. Sedan han slog igenom i Idol 2005 har han vunnits Let's Dance, lett det folkliga tv-programmet Allsång på Skansen och vunnit Eurovision Song Contest.

Måns är, med andra ord, en riktig multitalang – och det syns på kontot. När det gäller privatekonomi tycks han faktiskt slå tidigare Mello-programledare, såsom Pernilla Wahlgren, med hästlängder. Läs mer om vad hon tjänar här.

Lönen går från miljonbelopp till miljonbelopp

Måns Zelmerlöw. Foto: Claudio Bresciani/TT

Det har gått bra för Måns de senaste åren, vilket syns på den lön han dragit in. Sedan 2016 har hans årsinkomst mer än fördubblats från 1 142 700 kronor till förbluffande 3 116 000 kronor under 2019.

Vad landade då månadslönen på under 2019? Jo, inget mindre än 259 666 600 kronor. Härligt för Måns, kan man säga!

Aktiv i bolag med miljonvinst

Som om miljoninkomsten inte vore nog är Måns även aktiv i ett helg gäng bolag – och de rullar på, för att uttrycka det milt.

Ett av bolagen som ägnar sig åt artistisk verksamhet, MZW Production AB, omsatte trevliga 4 029 000 kronorunder 2019. Vinsten blev mer försiktiga 439 000 kronor, men bolaget har faktiskt tillgångar på 8 547 000 kronor.

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Måns driver inte bara egna företag, utan han är även engagerad i andra bolag. Han är ledamot respektive suppleant i Summer On Event AB och PDL Center Lund AB, vilka omsatte 7 991 000 kronor respektive 5 084 000 kronor år 2019. Summer On Event AB drog in en vinst på 349 000 kronor och PDL Center Lund AB:s vinst ladade på 854 000 kronor.

Vi kan väl konstatera att Måns har sitt på det torra för åtminstone ett par år framöver, eller hur?

