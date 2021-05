Josephine Qvist delar bild på nya pojkvännen: "Så kär"

Det var i slutet av 2019 som Josephine Qvist berättade på sin Instagram att hon och Stefan Warg hittat tillbaka till varandra efter att ha gått igenom ett uppbrott tidigare.. Josephine hade både hunnit med ett år i USA och en säsong av Celebrity Ex on the beach som spelades in i Brasilien.

Jossan skämtade i sitt Ex-intro att hon gett upp hoppet på kärleken. Bildkälla:josephineqvist/Instagram

Men efter att Josephine kommit hem från sina resor så hittade profilerna tillbaka till varandra – och förlovade sig på nytt. Men det dröjde inte länge innan Jossan berättat att hon lämnat relationen.



I den svenska upplagan av Celebrity Ex on the beach som sändes 2020 berättade Jossan då att hon i princip gett upp sitt hopp på härleken.

– När ska jag egentligen träffa min skogshuggare?, skämtade hon då i sitt intro.

Men som man brukar säga – plötsligt händer det. För nu har hon nämligen sprungit in i mister right.

"Så kär"

Josephine har varit väldigt mystisk när det kommer till sin nya kärlek och hon har inte mer än bekräftat att de är tillsammans – samt att han citat "är väldigt snygg". Detta berättade hon efter att några följare sett paret tillsammans ute på stan.



Nu har hon även valt att dela en bild på sin nya hunk som ger följarna en liten bild av hur han ser ut – men fortfarande väljer hon att dölja hans ansikte.

"Är ni redo för sötaste bilden", skrev Josephine till bilden. Bildkälla: josephineqvist/Instagram

På bilden står pojkvännen i kalsonger och håller ett fast grepp om Josephines lilla hund Bailey.

– Visst är han snygg? Jag är verkligen så kär, säger Josephine till Nyheter24.