Deltagaren hyllades av produktionen – trots vetskap om sexuella övergrepp i Ex on the beach

Det var 2016 som en kvinna, som valt att vara anonym, var med som deltagare i dokusåpan Ex on the beach Sverige.

I en intervju med Nyheter24 berättar hon att hon under inspelningen blev utsatt för sexuella övergrepp av en av de manliga deltagren.

– Jag hade gått och lagt mig för att sova under en av kvällarna. Under tiden jag sover hade den här mannen kommit och lagt sig bredvid mig för att skeda vilket jag inte vaknar av då jag var trött och lite berusad. Han börjar sedan att pressa sitt stånd mot mig och samtidigt "fingerpulla mig" utanför trosan vilket då gör att jag vaknar och tar bort hans hand.

– Han lägger dit handen igen och gör samma sak. Jag sliter bort handen igen och säger åt honom att sluta.

Dagen efter hade den kvinnliga deltagaren drabbats av stark ångest och brutit ihop i tårar inför de andra deltagarna, framförallt en som hon då hade inlett en relation med.

Produktionen agerade genom att den manliga deltagaren kastades ut samma dag.

– Tittarna fick ju dock inte veta varför han lämnade. I Ex on the beach kan ju vissa bli hemskickade bara så där. Och så var så det blev för honom. Så ingen tittare fick ju veta att han åkte hem för sexuella övergrepp, berättar kvinnan.

På plats frågar produktionen om kvinnan vill ha psykologhjälp samt hjälp att anmäla, men hon svarar då att hon bara vill att mannen ska ut från huset.

– Dom sa även att vi inte skulle prata om det hela då det ändå inte skulle visas på TV, berättar kvinnan.

"Blev ombedd att vara snäll mot honom"

Kvinnan säger att väl hemma i Sverige då det vankats möten med deltagare och kanal så skulle mannen vara med på plats.

– Vi fick instruktioner från en i produktionen att vara snälla mot han som utsatt mig för det här då 'denna upplevelse varit lite jobbig för honom' och att han är snäll egentligen.

Väl hemma hos familjen berättar kvinnan för sin mamma vad det är som skett.

– Alla tårar och känslor bara kom som en våg. Mamma säger då att jag måste polisanmäla, vilket jag gör och i samma veva meddelar jag kanalen, berättar hon.

– Jag blir kallad till krismöte med Kanal 5, Discovery och han som var dåvarande pressansvarig. De säger att de stöttar mig i det hela och det blev en rad uppföljningar.

Fick hyllande ord på programmets Instagram

Ärendet läggs ned i brist på bevis. Mannen fick då återgå till att synas på programmets sociala medier, sända live och fortsätta representera Ex on the beach.

– Efter att ärendet lades ned var det som att alla inblandade slutade bry sig. Han som utsatte mig för detta fick följa med på casting events för nya deltagare, sända live på deras Instagram med en annan manlig deltagare och så vidare...

På programmets Instagram kan man även se att mannen fått hyllande ord där det bland annat tackas för hans tid inne i Ex on the beach.

"Utvecklar vårt protokoll"

Sanna Gollne, PR Manager på Disvcovery säger till Nyheter24 att produktionen vid tillfället agerat rätt men att hanteringen av programmets sociala medier ser annorlunda ut idag.



– För några år sedan inträffade en händelse mellan två deltagare som hanterades direkt. En deltagare menade att en annan deltagare gått över gränsen och brutit mot reglerna. Vid sådana incidenter följer vi alltid våra protokoll. I det specifika fallet pratade vi med deltagarna och fick deras respektive versioner varpå produktionen valde att skicka hem en av deltagarna. Vi erbjöd dem båda att prata med psykolog och uppmuntrade deltagaren som gjort anmälan att prata med polisen. Händelsen filmades inte och visades således aldrig i tv, säger hon till Nyheter24.



– Även om vi och produktionsbolaget agerade rätt vid det tillfället så har vi utvecklat våra protokoll flera gånger sedan dess, det är ett jobb som vi gör kontinuerligt både inför, under och efter alla produktioner, säger hon och fortsätter.

– Hur vi gjorde marknadsföring i sociala medier för några år sen är inte nödvändigtvis på samma sätt som vi gör det i dag. Även där utvärderar vi konstant våra rutiner och beslut, avslutar hon.

Nyheter24 frågade avslutningsvis den utsatta kvinnan varför hon väljer att vara anonym.

– Jag är rädd för att gå emot produktionen samt förtalsrisken när det kommer till han som utsatt mig för det här, svarade hon då.