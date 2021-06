Julia Markham om förlorade vännerna: "Efter OnlyFans..."

OnlyFans har funnits i cirka fem år och tjänsten har kommit att bli en het potatis och riktig vattendelare.

OnlyFans tillåter i princip vem som helst att publicera lite vad som helst och de fria tyglarna har idag genererat till en stor andel pornografiskt innehåll på sajten, vilket blivit väldigt omdiskuterat.

SVT har nyligen släppt dokumentären "Pornfluencers" där olika röster pratar om att plattformen är en port för unga kvinnor att sugas in i porrindustrin.

Idag har flera svenska kändisar anslutit sig till sajten och fenomenet har spridits som en löpeld i landet. Extra vanligt har det blivit bland dokusåpadeltagare. En av de som hoppat på tåget är Ex on the beach-profilen Julia Markham, 26.

Julia Markham försörjer sig bland annat på sin OnlyFans-sida. Bildkälla: juliamarkhams/Instagram

På Julias Instagram har hon öppet diskuterat sin OnlyFans-sida och att det huvudsakligen är på det hon försörjer sig på idag.

– Jag säger inte att jag är en förebild och jag har ofta påpekat att jag inte tycker att ni ska skaffa OnlyFans. Men jag har det och trivs bra med det, har hon tidigare sagt på sin story

Tappat vänner på grund av OnlyFans

Hon befinner sig i skrivande stund i Spanien tillsammans med sin hund Nala. Julia har berättat på sin Instagram att hon haft det ganska tufft på slutet på grund av en rad motgångar i livet.

Under tisadagen valde hon att hålla en frågestund för sina följare och en av de första frågorna som slank in var huruvida Julia tappar vänner på grund av sitt OnlyFans-konto.

Följaren frågade då specifikt om Antonija Mandir.

"Just Antonija hoppas jag stöttar mig i vad jag väljer att göra i livet. Men det får ni fråga henne om. Men absolut har många som jag ansåg mig vara "kompis" med, tagit avstånd sedan jag startade Onlyfans", svarade Julia.

Hon utvecklade vidare:

Julia höll frågestund i början av veckan. Bildkälla:juliamarkhams/Instagram

"Det kommer en frihetskänsla till att bryta sig loss från samhället och tänka på sig själv för första gången och inte hela tiden vara en en bra förebild". Nu sätter jag mitt välmående först och gör det jag mår bra av. Jag hoppas så klart att det influerar andra till att göra detsamma. Inte just skapa ett of-konto utan att följa sina drömmar, trots att det går emot strömmen. Det väger mer för mig än att behålla några vänner som aldrig var bra vänner för mig att ha i livet", avslutade hon.