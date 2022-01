Den 21 oktober 2021 sköts 19-åriga rapparen Nils “Einár” Grönberg till döds i södra Stockholm.



Händelsen chockade och berörde hela Sverige, och polisen arbetar fortfarande med att reda ut vilka som mördade artisten. Här kan du läsa mer om polisens kartläggning om vart de misstänkta skyttarna flydde efter mordet begåtts.

Här kan du läsa Nyheter24:s sammanfattning av fallet.

Covid-19 slog hårt mot Einárs bolag

Under Einárs sista år som artist slog coronapandemin hårt mot många branscher. Och Einárs verksamhet var inget undantag, rapporterar Expressen.



Tidningen har tagit del av artistens bolag NS1 Productions årsbokslut för 2020/2021. Bolagets årsredovisning är undertecknad av Einárs mamma, Lena Nilsson, 60.

”Utbrottet av Covid-19 har påverkat omsättning och resultat negativt i form av uteblivna konsertframföranden och uppskjutna produktioner”, skriver Lena Nilsson i helårsbokslutet.

Einárs död lämnade hela Sverige i sorg. Foto: Karin Wesslén/TT

Så mycket omsatte Einárs bolag

Bokslutet visar att bolaget 2019/2020 omsatte 16,9 miljoner kronor och gick med 7,6 miljoner kronor i vinst. Men 2020/2021 minskade bolagets omsättning till 5,5 miljoner och gick istället med förlust på en miljon kronor, skriver tidningen.

För det sista verksamhetsåret hade bolaget totala tillgångar på 6,9 miljoner kronor och det egna kapitalet låg på 3 miljoner kronor. Det här är en minskning med 30 procent om man jämför med året innan.

Einár drog in 22,5 miljoner kronor

Sammanlagt fick Einár in 22,5 miljoner kronor med bolaget. Men bolaget hade också utgifter på miljonbelopp. Under 2020 spenderade företaget 5,5 miljoner på “råvaror och förnödenheter”, och under 2019 spenderades 2,3 miljoner inom samma kategori, enligt Expressen.

Fakta om Nils "Einár" Grönberg:

Rapparen Einár vars riktiga namn var Nils Grönberg, slog igenom år 2019 med låten "Katten i trakten", bara 16 år gammal. Samma år vann han sitt första pris på P3-Guld i kategorin "Årets låt" med samma låt.

Sedan dess har framgångarna avlöst varandra och blev på kort tid Einár en av Sveriges mest framstående rappare. Han har släppt fyra album och medverkat på låtar med bland andra Dree Low och Hov1.

Einár växte upp i Enskededalen i södra Stockholm, ett område där polisen identifierat gängkriminella nätverk och grupperingar. Han refererade ofta till vapen och våld i sina låtar, och har sagt att han skildrade verkligheten i området där han växte upp.

Rapparen blev under våren 2020 kidnappad av personer ur det så kallade Vårbynätverket och var kallad för att vittna mot nätverket i Hovrätten i slutet av oktober.

Strax före klockan 23 den 21 oktober sköts Einár till döds i Hammarby Sjöstad. Han blev 19 år gammal.