Den senaste tiden har det varit minst sagt full rulle för Ellinor Eke-Göransson, 29. Hon blev snabbt "Bonde-Ellinor" med hela svenska folket efter sin medverkan i TV4:s folkkära program "Bonde söker fru".

Efter programmet flyttade hon in på Filip Nilssons gård utanför Uppsala och allting såg ut att vara frid och fröjd mellan paret. Men som en blixt från klar himmel gick Ellinor ut med nyheten att hon och pojkvännen gått skilda vägar i maj.

"Jag och Filip är inte längre ett par. Året som gått har varit bland det bästa i hela mitt liv. Samtidigt har det orsakat mer smärta och sorg än jag någonsin kunnat ana", skrev Ellinor i ett känslosam inlägg på Instagram.

Bonde-Ellinor spelade in stort realityprogram

Under sommaren var Ellinor iväg och spelade in underhållningsprogrammet Robinson – men inte som deltagare, utan som en i produktionsteamet. Hon uppdaterade sina följare regelbundet från jobbresan, och bemötte en del kärleksrykten som florerade under tiden.

"Jag har tagit ett stort beslut i livet"

Nu är Ellinor Eke-Göransson på svensk mark igen, och nya förändringar väntar. Ja, för alldeles nyligen tog hon sitt pick och pack och flyttade den långa vägen från Skåne upp till Stockholm.

"Jag har tagit ett stort beslut i livet här nu, och det är att flytta tillbaka till Stockholm", säger Ellinor på Instagram och fortsätter:

"Men det ska bli väldigt skönt nu att landa i Stockholm, för det har varit väldigt mycket mycket flängande hit och dit"

Vi hoppas att Ellinor ska trivas i sin nya hemstad!