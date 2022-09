Bianca Ingrosso hyllar Oliver Ingrossos restaurang – fick syrlig kommentar tillbaka

Oliver Ingrosso, 32, är en av Wahlgren/Ingrosso-barnen som valt att ducka en medverkan i succéprogrammet Wahlgrens värld. Han har istället valt att köra sitt eget race med både musik och mat.

Oliver har i många år arbetat som DJ på Stockholms hetaste nattklubbar men för cirka ett år sedan föddes idén om en egen restaurang. En idé som nu är satt i verket.

Inte helt otippat så genomsyras menyn på Olivers restaurang Olli av det Italienska köket och än så länge tycks kunderna vara väldigt nöjda.

På sociala medier har hyllningarna avlöst varandra och succén för Olivers restaurang har nu blivit ett faktum.

Svenska dagbladet skrev under veckan att trycket på sociala medier i kombination med "utomordentlig syditaliensk mat" gjort Olli till den just nu mest svårbokade samt mest eftersökta restaurangen just nu.



Olivers pik mot Bianca Ingrosso

Utöver stående ovationer från kunder och kritiker så är inte Wahlgren/Ingrosso-familjen kända för att vara varandras sämsta fans direkt.



Bianca Ingrosso kan absolut titulera sig som världens bästa syster när det kommer till att hylla sina bröder. Denna gång valde hon att lägga upp ett inlägg med bara maträtter från Olli.

Men brodern han var inte helt nöjd.

Bilderna på rätterna var nämligen tagna från innan restaurangen öppnade.





Bianca svarade då kort:

"Skicka nya då".