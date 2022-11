Carina Bergfeldt attackerad i handskrivet hatbrev: "100% fulkärring"

Journalisten och programledaren Carina Bergfeldt, 42, är högaktuell med ännu en säsong av talkshowen som delar hennes namn – och uppdaterar sin Instagram flitigt vid sidan av allt arbete.

På fars dag delade hon med sig av en kärleksfull text till sin make Jesper Zølck, som även är pappa till deras gemensamma son Hamilton.

Redan på deras första dejt berättar Carina Bergfeldt att hon såg sidor hos Jesper som gjorde henne övertygad om att han skulle bli en bra pappa:

"Redan på första dejten, när vi var vid ett vattendrag och du blev nervös över att ett barn var för nära kanten tänkte jag att du skulle bli en bra pappa", skriver hon i inlägget – som snabbt överöstes av kärleksfulla kommentarer från följarna.



Carina Bergfeldt fick handskrivet hatbrev – kallas för "fruktansvärd morsa"

Men inte riktigt lika god är stämningen i Carina Bergfeldts senaste Instagraminlägg. När hon kom hem möttes hon nämligen av ett handskrivet hatbrev med anonym avsändare. Personen gick till verbal attack, och kallade henne bland annat för "hemsk", "fulkärring" och en "fruktansvärd morsa".

Så här stod det i brevet:

"Vad är du för en hemsk elak person? Att du inte skäms! Och vart får du alla löjliga frågor ifrån? Kallar du detta för underhållning? Du är enbart ett stort hot mot allt som inte är kommunistiskt. Jävla pucko. Åk tillbaks till Götene med dig, där du hör hemma. Usch. Stackars unge som har en sån fruktansvärd morsa. Och du, har du tänkt på att det är vi som är tvungna att betala din jävla lön? Du skulle inte ha ett öre utan kastas ut till vargarna. Fy fan så hemsk du är! Är säker på att du inte vet vem Soros eller Klaus Schwab är ens! Dessa jävlar som Magdalena A är medlem hos. Då är det ok med nazzar! Du vet inte ens att Hitler var sozze! Inte konstigt att Hitler fick köpa stål, ved, kol plus åka med sin armé genom Sverige för att inta Norge. Men det vet inte du kärringjävel! Att S plus Wallenberg har lurat och ljugit för oss i minst 100 år vet du inte heller! Stalin hade ett hus i Stockholm, Villa Kassman! Så S umgicks både med Hitler och Stalin. Hycklare 100% fulkärring"



Stöttas av kändisarna i kommentarsfältet: "Så vidrigt"

Inlägget har redan närmare 1 500 kommentarer, och några av dem som riktat sitt stöd till Carina Bergfeldt är Micael Bindefeld, Denise Rudberg och Julia Franzéns mamma Marie Franzén.