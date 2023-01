Paolo Robertos vågade video chockar följarna: "Har han fått en psykos?"

Våren 2020 greps Paolo Roberto, 53, efter att han köpt sex av en kvinna på en lägenhetsbordell som låg placerad på Östermalm i Stockholm. Efter sexköpsskandalen förlorade Paolo Roberto i princip alla sina jobb – han fick sparken från TV4, matmärket "Paolos" och radiokanalen Rix FM.

Paolo Roberto. Bildkälla: JONAS EKSTRÖMER / TT

Två år senare har Paolo nu ett fullspäckat schema igen. På Youtube gör han matlagningsvideos, han har lanserat ett nytt matmärke och startat podden "Paolos podcast". Han extraknegar även lite som personlig tränare på sitt gym i Nacka.



På Instagram interagerar han flitigt med sina trogna följare varav många stöttat honom under perioden som följde efter sexskandalen. De pratar om mat, träning och annat som hör vardagen till.

Men denna vecka publicerade Paolo en lite mer vågad grej som skulle komma att bli mer eller mindre hajmat till följarna.

Paolo Roberto publicerar dansvideo

"06:20 Dansar in morgonen! Kom 3:a i break Dance SM. Men det var för 37 år sedan så jag dammar av mina skills med jämna mellanrum för if you don’t use it you lose it! Alla blir vi äldre, svagare och mindre smidiga men hur fort det går är upp till dig", skriver han.

I videon syns Paolo dansa för fulla muggar. Han skriver att han som yngre varit en baddare på breakdance samt att han kom på tredje plats i breakdans SM.

Men följarna – de är inte riktigt lika imponerade.

Kommentarsfältet under videon innehåller nu en salig blandning av ris och ros. Många tycker att Paolo är modig som visar upp sina moves, medan andra anser att han borde lämnat breakdansen som liten.

Han själv tycks ta det hela med en klackspark.

Se videon ovan.