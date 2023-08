Darins krav på en pojkvän: "Det är alltid nummer ett"

Hur gammal är Darin – när fyller han år?

Darin Zanyar fyller 2 juni 1987 och fyller därmed 37 år 2024.

Darin Zanyars längd – hur lång är han?

Darin är 175 centimeter lång.

Var bor Darin Zanyar?

Numera bor artisten från Stockholm på soliga Mallorca i Spanien.

Vem är Darins partner?

Artisten Darin har varit privat när det kommer till sitt kärleksliv och går sällan ut offentligt med detaljer. För Aftonbladet avslöjade han nyligen att han är i ett förhållande, men inte mer än så.

I en intervju med David Hellenius i programmet “Hellenius hörna” kunde dock Darin avslöja vad han söker efter i en partner.

– Det måste vara någon som är rolig så klart, som kan vara spontan, och som gillar mat. Jag äter rätt mycket. Och så måste den ju gilla musik också, sa Darin i programmet, som Nyheter24 tidigare har skrivit om.

Darin har sagt att han värderar samma saker i både romantiska och platoniska förhållanden. I en intervju med Aftonbladet har han sagt:

– När jag klickar med någon, både vänner eller om det är en partner, så är det humor som alltid är nummer ett. Det är så jag klickar först.

– Mina närmaste vänner är verkligen väldigt fina människor som jag kan lita på. De finns där när jag behöver dem, och vice versa. Och tillit. Man vet att ”they've got your back”, vad som än händer.

När kom Darin ut som homosexuell?

Darin kom ut som homosexuell för sina följare på Instagram 2020. I slutet av Stockholm Pride 2020 skrev han ett inlägg på engelska.

“Alla i världen borde få vara stolta och accepterade för vilka de är. Jag vet hur svårt det kan vara. Det tog mig ett tag, men jag är stolt över att vara gay. Glad pride!”

Darin Zanyar i Idol

Darin slog igenom som 17-åring när han medverkade i svenska Idol 2004. Han framförde låten “God Must Have Spent A Little More Time On You” när han gjorde sin audition. Darin tog sig ända till final där han kammade hem andra plats.

Darin uppträdde för påven i Vatikanstaten

Sedan Idol har karriären gått spikrakt upp för stjärnan och han har släppt låtar som “En säng av rosor”, “Ta mig tillbaka” och “Satellit”. Fansen befinner sig över hela Sverige men även utrikes i bland annat Italien. I ett inlägg skriver han om hur han fick hälsa på påve Franciskus och uppträda i Vatikanstaten.

“Det var ett nöje att träffa påve Franciskus innan jag uppträdde i Vatikanstaten. Missa inte showen på Canale 5 kl 21.20 ikväll! Gott nytt år!!”

Darin Zanyars ursprung

Stjärnan har berättat att hans föräldrar flydde under kriget mellan Iran och Irak år 1980. Hans mamma Ashti och pappa Shwan kommer ursprungligen från Kurdistan, skriver Expressen.

Hur många gånger har Darin Zanyar varit med i Allsång på Skansen?

Darin Zanyar har varit med i Allsång på Skansen totalt nio gånger, inklusive en hel timmes extra livekonsert den 8 augusti 2023.

Första gånger Darin var med i Allsång på Skansen var år 2005, året efter hans medverkan i Idol.

Darin Zanyar är med i Allsång på Skansen för nionde gången 2023. Foto: Claudio Bresciani/TT

Vad heter Darin på Instagram?

Darin Zanyar finns på Instagram under namnet @darinofficial.