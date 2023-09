Sanningen om Doobidoo som mörkas för tittarna

Doobidoo är ett musikinriktat underhållningsprogram i Sveriges Television, som hade premiär 26 augusti. Programmet har Lasse Kronér som programledare, kändisar som deltagare och en konstant "feel good"-känsla avsnitt efter avsnitt.

Det hela har kommit att bli en fullkomlig succé ute i stugorna och varje gång programmet av olika skäl stoppats så har det blivit ramaskri. Under förra lördagen när Doobidoo skulle sändas visades nämligen någonting annat.

Med anledning av att kung Carl XVI Gustav varit Sveriges statschef sedan 1973 sände SVT istället "H.M. Konungen – 50 år på tronen" där man sammanfattade helgens firanden.

Nästa avsnitt av "Doobidoo" sänds därför 23 september.

Sanningen om Doobidoo som tittarna inte får se

Någonting som en rad tittare ofta tror med underhållningsprogram är att de är inspelade samma vecka, eventuellt samma dag.

Men så är inte fallet med det omtyckta programmet Doobidoo.

När Nyheter24 når SVT kan de bekräfta att programmet spelas in lång innan det.

"Doobidoo spelas in på försommaren. Alla program spelas in på olika veckodagar under en kort period", berättar de då.

Där ser man.