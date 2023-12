Pernilla Wahlgrens julpynt väcker starka reaktioner: "Ett hån"

Pernilla Wahlgren har sannerligen haft ett händelserikt år: hon har lett "Allsång på Skansen", blivit farmor sedan sonen Oliver Ingrosso fick barn med kärleken Zoe-Fay Brown och nu har hon själv gått och gift sig med sin Christian Bauer.

"So this just happened….!", skrev hon i ett inlägg på Instagram där hon visade upp några bilder från vigseln i Lidingö kyrka.

Pernilla Wahlgren och Christian Bauer har gift sig: "Top notch"

Pernilla Wahlgren om pyntet: "Vackraste"

Det nygifta paret bor tillsammans på Lidingö i det hus vars byggnation Pernilla Wahlgren visade upp i programserien "Villa Wahlgren". Och inför julens festligheter har det nybyggda huset pyntats rejält, men inte av artisten och programledaren själv.

"Så kom hon - min härliga kompis @rosettehirsch och hennes gulliga team från @newporthome och julpyntade @villa_wahlgren med de vackraste julgranar, isbjörnar, ugglor, nötknäppare och två otroliga renar i naturlig storlek..!", skriver Pernilla i ett inlägg på Instagram där hon visar upp alla dekorationer.

Det bråkar Pernilla Wahlgren och Christian Bauer alltid om

Följarna tycker till om Pernilla Wahlgrens julpynt

Många av Pernilla Wahlgrens följare är stormförtjusta i julpyntet. Så här skriver några av dem:

"Haha du skojar! Vilken fantastisk julpyntning om man ens kan kalla det pynt!"

"OTROLIGT!!! Sååå fint."

"Waow, omg, vackraste jag sett. Jag är en julnörd & detta gör mig tårögd så vackert. Sååååååå underbart. Nu ska jag hem och piffa ännu mer."

Foto: Skärmavbild/Instagram/pernillawahlgren

Men alla är inte lika sålda och tycker i stället att det är märkligt att 55-åringen inte pyntar på egen hand. Så här lyder några kommentarer:



"Men Pernilla, klär du inte ens granen själv längre?!"



"Dom lever i en drömvärld. Det är ett hån mot alla som inte vet hur dom ska få ihop julen med mat och sånt."

"Men nej! Ingen julstämning om man inte pyntar själv!"

"Tråkigt att inte pynta själv, väldigt opersonligt."

"Gör du inget hemma själv?"

"Tänk att det går så långt. Att man inte pyntar själv längre ens.. Men antar oändligt med pengar gör det."



Foto: Skärmavbild/Instagram/pernillawahlgren

Ja, smaken är ju som bekant som baken: delad.

Läs fler artiklar om Pernilla Wahlgren här.