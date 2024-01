Det är den enda frågan som Paow vägrar att svara på

Paulina "Paow" Danielsson, 30, startade sin bloggkarriär redan som 14-åring och drev under ett par år en av Sveriges mest välbesökta bloggar. Paow sparade inte på krutet och hamnade i luven med andra bloggerskor (bland andra Desirée Nilsson) vilket gav upphov till de ökända "bloggbråken".

2013 blev hon uppringd av Paradise Hotel-produktionen som undrade om hon skulle kunna tänka sig att vara med i programmet, och svaret, ja det blev snabbt ett klart ja.

Paow har varit känd sedan hon var 14 år gammal. Bildkälla: plopp.paow/Instagram

Framför henne väntade sedan många år med dokusåpainspelningar. Hon har idag varit med i bland annat Paradise hotel, Ex on the beach, Hemliga beundrare, Temptation Island och Lyxfällan. Nu när det vankas en ny säsong av Paradise Hotel som produktionen utlovat ska "vara som på den gamla goda tiden" är det många som undrat om Paow kommer att dyka upp i den.



Men sanningen är den att hon inte blivit tillfrågad.

Paow på OnlyFans: "Går inte med på allt".

Under de senaste tre åren är det dock andra saker än tv och blogg som skapat rubriker kring vår dokusåpadrottning. Nej det är nämligen hennes relationer och konto på OnlyFans.



Paow har nämligen berättat att hon har omkring 2000 prenumeranter på OF och att hon vissa månader drar in omkring 400 000.

Det finns dock vissa saker hon inte går med på.

– Jag får inte supermånga konstiga förfrågningar....eller jo, det var en gång en kille som erbjöd pengar för att jag skulle köra upp en smutsig klacksko i underlivet. Samt typ spotta på den? Och då sa jag att nej du, aldrig i livet, svarade hon när hon gästade Mirabells Youtubekanal.

Under intervjun väljer Paow att svara på det mesta Mirabell frågar. Det handlar om SD, upp och ned-relationen till pojkvännen Cristian Brennhovd samt allt om innehållet på Onlyfans.



Paulina "Paow" Danielsson. Bildkälla: plopp.paow/Instagram

Men det finns en fråga som Paow säger "pass" på. Vilken är då det?



– Vad har du för body count? Alltså hur många har du legat med?

– Pass.

– Haha så du vill inte svara på den. Eller vet du inte.

– Nemen nu låter det väl som att jag ligger med allt och alla. Men jag är ju gammal nu jag kan inte hålla koll, skrattar hon.