Hyllningen till Börje Salming ställs in – arrangören spelade bort pengarna

Turnén Sounds of emotions med artisterna Jon Henrik Fjällgren, LaGaylia Frazier, Mariette, Rickard Söderberg och Uno Svenningsson skulle dra in pengar till Börje Salmings stiftelse som jobbar med forskning kring ALS.

Det är den nervsjukdomen som Salming själv drabbades av, och den 22 november 2022 dog Börje i sjukdomen.

Hyllningen till Börje Salming inställd – arrangören spelade bort pengarna

Men de 9 500 personer som har köpt biljetter till turnén Sound of emotions har blivit totalt blåsta. Tidningen Aftonbladet avslöjar att Jon Henrik Fjällgrens tidigare manager, som arrangerat turnén, har spelat bort alla pengar.

Jon Henrik Fjällgren är helt förkrossad över att hans förre manager har grundlurat honom – och alla fans. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Enligt Aftonbladet handlar det om fyra miljoner kronor som gått upp i rök. För tidningen berättar ex-managern att det är en "stor jävla familjetragedi".

– Jag hade tidigare ett kraftigt spelberoende och jag har fallit tillbaka i spelmissbruk. Det är dit pengarna har gått. Jag har levt under för stor stress under för lång tid och inte tagit ansvar för min sjukdom, så just nu är jag under behandling. Det är det som har hänt, säger han till Aftonbladet.

Jon Henrik Fjällgren har polisanmält sin förre manager

Jon Henrik Fjällgren säger till Aftonbladet att han i november polisanmälde sin tidigare manager.

– Det är en mardröm. Jag trodde han var min bästa vän. Han har förstört mitt liv, säger han till Aftonbladet.

Jon Henrik är inte den enda som blivit lurad. Även andra artister, musiker eller arenor har fått betalt från managern.

Sounds of Emotions är nu inställt. Detta då arrangören har spelat bort fyra miljoner kronor.

Misstankarna mot managern väcktes i höstas då Jon Henrik Fjällgren blev varse en obetalt hotellfaktura för Jon Henrik Fjällgren och hans band. När Jon ringde upp managern för att fråga vad som hänt så sa managern att det "var någon annan som skulle betala".

Enligt Aftonbladet så utreds managern nu för bedrägeri och förskingring.