Zara Larssons ord om Gunilla Persson - bara dagar innan Mello

Gunilla Persson slog igenom med dunder och brak i "Svenska Hollywoodfruar" år 2011 och har inte slutat skapa rubriker sedan dess, trots att programmet är nedlagt sedan flera år tillbaka.

Nu är tv-profilen högaktuell i Melodifestivalen 2024 där hon, under den tredje deltävlingen den 17 februari, ska framföra bidraget "I won't shake (La la Gunilla)". Hon tävlar då mot Cazzi Opeia, Clara Klingenström, Kim Cesarion, Jacqline Moss och Klaudy.

Inför Melodifestivalen 2024 har Gunilla Persson, som vanligtvis är mycket aktiv på Instagram, uppdaterat än mer flitigt på sitt konto. I tv-profilens senaste inlägg delar hon med av allt från behind the scenes-bilder från fotograferingar till omtalade videoklipp med en viss Leif GW Persson.

I ett av inläggen har Mello-debutanten delat med sig av ett klipp från Tiktok där hon sitter leende ombord på ett tåg till tonerna av Zara Larssons nya låt "You love who you love".Och faktum är att popstjärnan uppmärksammat det hela.

Zara Larsson: "Endast ikoner"

I en story på Instagram har nämligen Zara Larsson delat Gunilla Perssons Tiktok-klipp med en liten kommentar.

"Endast ikoner", skriver hon.

Zara Larsson delade klippet på Gunilla Persson. Foto: Skärmavbild/Instagram/zaralarsson

