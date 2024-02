Mello-aktuella Kim Cesarions ärliga ord om kärlekslivet: "Jag har..."

Kim Cesarion ålder – hur gammal är han?

Artisten och låtskrivaren Kim Cesarion föddes den 10 juli 1990, vilket betyder att han fyller 34 år under sommaren 2024.

Kim Cesarion längd – hur lång är han?

Kim Cesarion är 177 centimeter lång, något han berättat för Hänt.

Kim Cesarion familj – vad heter hans föräldrar?

Vad Kim Cesarions föräldrar heter är inte känt, men i en tidigare intervju med Nyheter24 har han berättat att hans mamma är svensk-grekiska och hans pappa från Guadeloupe.

Kim Cesarion låtar – ligger han bakom Undressed?

Låten "Undressed" släpptes 2013 och är skriven av artisten som framför den, Kim Cesarion.

Tävlar Kim Cesarion i Melodifestivalen 2024?

Ja, Kim Cesarion gör debut i tävlingen i och med sin medverkan i Melodifestvalen 2024. Han framträder i deltävling tre där bland annat Clara Klingenström, Gunilla Persson och Cazzi Opeia också tävlar.

Hur låter Kim Cesarions Mello-bidrag Take my breath away?

Cesarions låt i Mello har heter "Take my breath away" och så här beskriver TT artistens låt:

"Ingen Top Gun-ballad utan en kärleksförklaring framburen på en bädd av spretigt syntkomp som växer från midtempo till snäll klubbpop framåt refrängen. Kim Cesarion har varit med länge, sedan hitlåten "Undressed" för tio år sedan, men debuterar i Melodifestivalen."

Här kan du läsa om alla bidrag i Melodifestivalen 2024.



Har Kim Cesarion flickvän?

I en intervju med Hänt har Cesarion berättat att han är singel, och att det skulle märkas om han träffat någon.

– Jag har inte behövt hålla något hemligt. Och är det på riktigt så vill man ju kanske inte heller hålla det hemligt heller, då vill man bara visa sina känslor för alla.

Har Kim Cesarion barn?

Det är inte känt om Kim Cesarion har några barn.

Har Kim Cesarion Instagram?

Ja, på Instagram heter han kort och gott @kimcesarion.