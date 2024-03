Isa Östling råkar försäga sig om fotbollsstjärnan hon dejtar

Isa Östling är landets just nu hetaste TikTok-stjärna.

På sin kanal gör hon allt ifrån att filma från sina utgångar, testa smink och prova på virala trender, till att mumsa i sig sushi under så kallade "mukbangs". Under sina videos brukar Isa ha frågestunder där hon svarar på sina följares frågor angående sig och sitt privatliv. I skrivande stund så följs hon av närmare en halv miljon människor och under varje frågestund haglar frågorna in.

I en video berättade Isa att hon föddes till man och sa att det är en fråga hon får i princip varje dag.

– Det är väl lika bra att jag berättar om det igen, men jag föddes i alla fall som man... och jag får väl kanske fem DM:s per dag om det.

Isa Östling. Bildkälla: isaostling/Instagram

Efteråt möttes Isa av haglande kärlekskommentarer. Men som vanligt letar sig även onda tungor fram. I en podd (som inte är speciellt känd och faktiskt väldigt dålig) så ifrågasatte poddkillarna Isa samt transsexuella generellt.



Isa tog det hela med en klackspark men killarna sågades av bland annat Johanna Nordström och Edvin Törnblom i podden Ursäkta.

Någonting Isa också berättat om som väckt stort intresse är att hon dejtar en känd fotbollsspelare. Vem det är och vilket lag han spelar i har hon varit väldigt kryptisk kring. Men när hon gästade "Nya intimt med Björken", då slank det ut lite fler detaljer.

Isa Östling: "Han vill inte berätta att vi ses"

Martin Björk frågar Isa hur det går med dejtinglivet. Hon svarar då att det går "så där". När Martin frågar varför det bara går "så där". Svarar Isa:

– Det går inte så jättebra. Nej jag jag dejtar ju en person som inte bor i Sverige.

– Är det fotbollsspelaren som du vägrar att säga vem det är?, frågar Martin.

– Det är två personer som vet. Det är mamma och Tilda Törnqvist.

– Men snälla vilket land bor han i då.... du måste ju säga någonting.

Isa Östling dejtar fotbollsspelare. Bildkälla: Youtube

– Säger jag vilket land kan ni förstå vem det är, svarar Isa...



– Men.... men.... gud... är han svensktalande? Pratar han portugisiska som modersmål?

– Han pratar inte svenska men portugisiska... det vet jag inte? Och ja... det är en stor fotbollsklubb, skrattar Isa.

Isa berättar sedan att hon mer än gärna skulle kunna avslöja vem det är men att han inte vill det.

– Jag skulle kunna berätta vem det är idag... men om han fick bestämma hade det varit.... aldrig.

– Men när ni sågs så flög han till Sverige? Var han inte rädd då att ni skulle synas.

– Jag vette tusan... jag hade så klart hoppats på att vi skulle synas för då skulle det bli lite mer seriöst, avslutar Isa.

Så vem den kände fotbollsstjärnan är – det förblir ett enigma.